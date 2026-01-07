НБА. Антирекорд "Индианы". Модрич и Джеймс набрали по 30 очков
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" одолел "Сан-Антони" 106:105.
Индиана Пэйсерз - Кливленд Кавальерз 116:120
"Кливленд" одержал четвертую победу в последних пяти играх.
"Индиана" потерпела 13-е поражение подряд, установив клубный антирекорд.
Гости выиграли последнюю четверть 36:23. Дариус Гарланд набрал 29 очков. в том числе 14 в последней четверти.
Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик 120:112
"Вашингтон" одержал пятую победу в последних семи играх.
Мемфис Гризлиз - Сан-Антонио Сперз 106:105
"Мемфис" прервал серию из 4 поражений.
Лидер "Сан-Антонио" Викор Вембаньяма вернулся после пропуска двух игр и набрал 30 очков.
Кэм Спенсер (Мемфис) набрал 21 очко, в том числе 5 в последние полторы минуты матча.
Миннесота Тимбервулвз - Майами Хит 122:94
"Миннесота" во второй раз обыграла "Майами" за 4 дня.
Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 26 очков, несмотря на то, что перед игрой появились сообщения. что он травмирован и не примет участия в матче.
Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Лейкерс 103:111
Отличный матч провели лидеры "Лейкерс" Леброн Джеймс (30 + 8 подборов + 8 передач) и Лука Модрич (30 + 10 передач).
Лидер хозяев Трей Мерфи установил личный рекорд результативности - 42 очка.
Последнюю четверть гости выиграли 32:17, начав четверть серией 18:4.
Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 98:100
Брендон Уильямс забросил победный трехочковый за 34 секунды до конца матча.