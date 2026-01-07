Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" проиграл в "битве за выживание"

В стартовом матче двадцать первого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" проиграл "Ноттингем Форест" 1:2.

В первом тайме ближе к голу был "Ноттингем". На 42-й минуте мяч после обводящего удара Гадсона-Одои попал в перекладину.

Единственный гол в первом тайме забили хозяева. На 13-й минуте после подачи углового Мурильо срезал мяч в свои ворота 1:0.

На 51-й минуте лондонцы забили второй гол. Гол Саммервилля не был засчитан из-за офсайда.

На 55-й минуте после подачи углового Николас Домингес сравнял счет 1:1.

Победный гол "лесники" забили на 89-й минуте. Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти 1:2.

"Ноттингем" оторвался от зоны вылета и "Вест Хэма" на 7 очков.