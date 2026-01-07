x
Спорт

"Островитяне" повторили рекорд и уничтожили "Нью-Джерси". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 07 января 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 19:03
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" разгромил "Нью-Джекрси" 9:0.

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 9:0

Победа с разницей в 9 голов - повторение клубного рекорда "островитян". Последняя такая победа - 9 января 1986 года над "Питтсбургом" 9:0.

5 (3 + 2) очка набрал Энтони Дюклер.

По 3 очка набрали Кейси Сизикас (2 + 1) и Энтони де Анджело (1 + 2).

Илья Сорокин отразил 44 броска. Он вышел в стартовом составе впервые с 19 декабря. 4-й шутаут в сезоне и 26-й - в карьере в НХЛ.

еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 24 минуты. Показатель -3. Его брат Джек Хьюз отыграл 23 минуты. Показатель -1.

Торотнто Мейпл Лифс - Флорида Пантерз 4:1

