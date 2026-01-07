Победителями молодежного чемпионата мира по хоккею стали шведы

Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет) стала сборная Швеции.

Шведы в третий раз победили в турнире.

В финале сборная Швеции победила чехов 4:2.

В матче за третье место канадцы победили финнов 6:3.

Самым ценным игроком турнира признан чех Войтех Чихарж.

Лучшим вратарем - швед Лов Харенстам.

Из высшего дивизиона вылетела сборная Дании. В следуюшем году ее заменят норвежцы.