Победителями молодежного чемпионата мира по хоккею стали шведы
время публикации: 07 января 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 08:07
Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет) стала сборная Швеции.
Шведы в третий раз победили в турнире.
В финале сборная Швеции победила чехов 4:2.
В матче за третье место канадцы победили финнов 6:3.
Самым ценным игроком турнира признан чех Войтех Чихарж.
Лучшим вратарем - швед Лов Харенстам.
Из высшего дивизиона вылетела сборная Дании. В следуюшем году ее заменят норвежцы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2026