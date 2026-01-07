Рекорд Басси. Достижения Кучерова и Купера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" победил "Ванкувер" 5:3.

Баффало Сейбрз - Ванкувер Кэнакс 5:3

На 50-й минуте счет был 4:0.

За 5 минут 45 секунд гости забили три шайбы 4:3.

На 59-й минуте Джош Доан поразил пустые ворота.

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 22 минуты 50 секунд. Показатель -1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 15 минут. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 14 минут. Показатель +1.

Каролина Харрикейнз - Даллас Старз 6:3

Четыре результативных передачи сделал Андрей Свечников.

По 3 очка набрали К Андре Миллер (Каролина) (2 + 1) и Джейсон Робертсон (Даллас) (1 + 2).

Брендон Басси отразил 20 бросков. 27- летний вратарь, дебютировавший в этом сезоне в НХЛ, одержал 15 побед в 18 первых играх - новый рекорд лиги Предыдущий рекорд 15 побед в первых 19 матчах - сразу пять голкиперов, в том числе легендарный Кен Драйден.

Филадельфия Флайерз - Анахайм Дакс 5:2

Две шайбы забил Трей Зеграс. 23 июня он перешел в "Филадельфию" из "Анахайма".

Тампа-Бей Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 4:2

"Тампа" одержала восьмую победу подряд.

После двух периодов счет 2:2.

Никита Кучеров (Тампа) сделал 2 результативные передачи. Это 300-я игра, в которой он набрал более одного очка. Он второй игрок "Тампы", достигший этой отметки. Первый - Стивен Стэмкос (307 таких игр).

Тренер "Тампы" Джон Купер провел 1000-ю игру в НХЛ.