Себальос и Гранольерс - победители Открытого чемпионата Франции

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

В финале они победили Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттена (Великобритания) 6:4, 6:2.

Финал продолжался 77 минут.

Перед финалом шансы соперников расценивались как примерно равные.

В прошлом сезоне Марсель и Орасио стал победителями Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпината США. В обеих финалах они победили британцев Нила Скупски и Джо Солсберри.