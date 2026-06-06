Себальос и Гранольерс - победители Открытого чемпионата Франции
время публикации: 06 июня 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 13:48
Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.
В финале они победили Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттена (Великобритания) 6:4, 6:2.
Финал продолжался 77 минут.
Перед финалом шансы соперников расценивались как примерно равные.
В прошлом сезоне Марсель и Орасио стал победителями Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпината США. В обеих финалах они победили британцев Нила Скупски и Джо Солсберри.
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