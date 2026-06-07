Синякова и Таунсенд - победительницы Открытого чемпионата Франции

Победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали чешка Катежина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.

В финале они победили Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) 6:2, 7:5.

Во втором сете Анна и Александра вели в счете 4:0.

Финал продолжался 93 минуты.

Катежина Синякова четвертый раз стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции в парном разряде (она 11 раз становилась победительницей турниров "Большого шлема" в паре).

Тейлор Таунсенд впервые стала победительницей Открытого чемпионата Франции, третий раз - турниров "Большого шлема".