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Спорт

Синякова и Таунсенд - победительницы Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 07 июня 2026 г., 14:34 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 14:34
Синякова и Таунсенд - победительницы Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали чешка Катежина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.

В финале они победили Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) 6:2, 7:5.

Во втором сете Анна и Александра вели в счете 4:0.

Финал продолжался 93 минуты.

Катежина Синякова четвертый раз стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции в парном разряде (она 11 раз становилась победительницей турниров "Большого шлема" в паре).

Тейлор Таунсенд впервые стала победительницей Открытого чемпионата Франции, третий раз - турниров "Большого шлема".

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