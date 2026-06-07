Чемпионат мира по футболу. Обзор группы К

К группе К приковано повышенное внимание болельщиков - в ней играет сборная Португалии и Криштиану Роналду.

Для одного из лучших футболистов мира это последний чемпионат мира.

В группе два явных фаворита сборные Португалии и Колумбии.

Португальцы - сильная и опытная сборная, обладающая хорошим подбором игроков во всех линиях.

Главный символ - Криштиану Роналду.

Но сильнейшая линия - полузащита: Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва умеют контролировать игру и организовывать атаки.

Сильные качества: тотальный контроль мяча, высокий прессинг.

Основной конкурент - сборная Колумбии. Опытная, скоростная команда. Финалист последнего Кубка Америки.

Техничная команда со скоростными фланговыми футболистами и Луисом Диасом на острие атаки.

Оборона уступает по качеству атакующей линии.

Пока не ясно в каком состоянии подходит к турниру многолетний лидер и капитан Хамес Родригес.

Сборная Демократической республики Конго вернулась на чемпионат мира по 52-летнего перерыва (в 1974 году она называлась сборная Заира).

Мощная, скоростная команда, умеющая навязать борьбу сопернику.

Предполагается, что стиль на чемпионате мира - плотная оборона и стремительные контратаки.

Лидер обороны Шансель Мбемба.

В атаке выделяются Йоан Висса и Тео Бонгонда.

Сборная Узбекистана - дебютан чемпионатов мира.

Команда Фабио Каннаваро отличается дисциплиной и насыщенной защитой. в которой выделяется Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).

Впереди Эльдор Шомуродов.

Серьезная потеря - травма защитника Хусниддина Аликулова. которого местные комментаторы называли "королем воздуха и защитной стеной сборной".

Козыри команды: плотная защита, быстрые контратаки и стандарты.