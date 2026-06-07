Чемпионат мира по футболу. Обзор группы К
К группе К приковано повышенное внимание болельщиков - в ней играет сборная Португалии и Криштиану Роналду.
Для одного из лучших футболистов мира это последний чемпионат мира.
В группе два явных фаворита сборные Португалии и Колумбии.
Португальцы - сильная и опытная сборная, обладающая хорошим подбором игроков во всех линиях.
Главный символ - Криштиану Роналду.
Но сильнейшая линия - полузащита: Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва умеют контролировать игру и организовывать атаки.
Сильные качества: тотальный контроль мяча, высокий прессинг.
Основной конкурент - сборная Колумбии. Опытная, скоростная команда. Финалист последнего Кубка Америки.
Техничная команда со скоростными фланговыми футболистами и Луисом Диасом на острие атаки.
Оборона уступает по качеству атакующей линии.
Пока не ясно в каком состоянии подходит к турниру многолетний лидер и капитан Хамес Родригес.
Сборная Демократической республики Конго вернулась на чемпионат мира по 52-летнего перерыва (в 1974 году она называлась сборная Заира).
Мощная, скоростная команда, умеющая навязать борьбу сопернику.
Предполагается, что стиль на чемпионате мира - плотная оборона и стремительные контратаки.
Лидер обороны Шансель Мбемба.
В атаке выделяются Йоан Висса и Тео Бонгонда.
Сборная Узбекистана - дебютан чемпионатов мира.
Команда Фабио Каннаваро отличается дисциплиной и насыщенной защитой. в которой выделяется Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити).
Впереди Эльдор Шомуродов.
Серьезная потеря - травма защитника Хусниддина Аликулова. которого местные комментаторы называли "королем воздуха и защитной стеной сборной".
Козыри команды: плотная защита, быстрые контратаки и стандарты.