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Финал НХЛ. "Каролина" отыгралась с 0:4, но проиграла в овертайме

Хоккей
НХЛ
время публикации: 07 июня 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 08:09
Финал НХЛ. "Каролина" отыгралась с 0:4, но проиграла в овертайме
AP Photo/John Locher

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли получился игрой с невероятным сценарием.

"Вегас" во втором овертайме победил "Каролину" 5:4 и вышел вперед в серии 2:1.

На 48-й минуте счет был 4:0 в пользу "Вегаса".

На 45-й минуте "золотые рыцари" могли увеличить счет, но Митчелл Марнер не реализовал буллит. Он в этом матче набрал 4 (3 + 1) очка и сделал самый быстрый "хет-трик" в истории финалов Кубка Стэнли - 6 минут 10 секунд.

На 48-й минуте "Каролина" забила три гола за 39 секунд. На 59-й минуте Андрей Свечников сравнял счет 4:4.

Победный гол на 86-й минуте забил Ши Теодор.

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