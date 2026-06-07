Финал НХЛ. "Каролина" отыгралась с 0:4, но проиграла в овертайме

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли получился игрой с невероятным сценарием.

"Вегас" во втором овертайме победил "Каролину" 5:4 и вышел вперед в серии 2:1.

На 48-й минуте счет был 4:0 в пользу "Вегаса".

На 45-й минуте "золотые рыцари" могли увеличить счет, но Митчелл Марнер не реализовал буллит. Он в этом матче набрал 4 (3 + 1) очка и сделал самый быстрый "хет-трик" в истории финалов Кубка Стэнли - 6 минут 10 секунд.

На 48-й минуте "Каролина" забила три гола за 39 секунд. На 59-й минуте Андрей Свечников сравнял счет 4:4.

Победный гол на 86-й минуте забил Ши Теодор.