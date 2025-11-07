"Динамо" (Киев) разгромило боснийцев. Результаты матчей Лиги конференций

Завершился третий тур первого этапа Лиги конференций. Во всех матчах победили "Самсунспор", "Целье" и "Майнц".

"Шахтер" (Донецк) занимает 10-е место (6 очков). "Динамо" (Киев) - 24-е (3 очка).

Все матчи проиграли "Слован" (Братислава). "Хамрун Спартанс" и "Рапид" (Вена).

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 3:1

Два гола, в том числе победный, забил бывший форвард "Марселя" Исмаила Сарр.

Динамо (Киев, Украина) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 6:0

Хаккен (Швеция) - Страсбур (Франция) 1:2

Лозанна (Швейцария) - Омония (Никосия, Кипр) 1:1

Два гола киприотов были не засчитаны.

На 9-й минуте компенсированного времени швейцарцы могли вырвать победу, но Оливье Кустодио не реализовал пенальти.

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Риека (Хорватия) 1:1

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Лех (Познань, Польша) 3:2

На 58-й минуте поляки вели в счете 2:0.

Победный гол испанцы забили на четвертой минуте компенсированного времени.

Шелбурн (Дублн, Ирландия) - Дрита (Косово) 0:1

Шкендия (Северная Македония) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:1

Поляки отыгрались на десятой минуте компенсированного времени.

Рапид (Вена, Австрия) - Университатя (Крайова, Румыния) 0:1

На 20-й минуте судья удалил тренера гостей Мирела Радоя.

Победный гол на 37-й минуте забил украинский защитник Александр Романчук.