Впечатляющий дебют Грина. "Финикс" победил "Клипперс"
В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 115:102.
Джайлен Грин дебютировал за "Санз", набрав 29 очков.
8 игр он пропустил из-за травмы. В июне он был обменян из "Хьюстона" на Кевина Дюранта.
Первую половину матча выиграл "Лос-Анджелес" 51:48.
Все решилось в третьей четверти, которую хозяева выиграли 40:23.
