Впечатляющий дебют Грина. "Финикс" победил "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 115:102.

Джайлен Грин дебютировал за "Санз", набрав 29 очков.

8 игр он пропустил из-за травмы. В июне он был обменян из "Хьюстона" на Кевина Дюранта.

Первую половину матча выиграл "Лос-Анджелес" 51:48.

Все решилось в третьей четверти, которую хозяева выиграли 40:23.