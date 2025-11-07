x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 11:27
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Впечатляющий дебют Грина. "Финикс" победил "Клипперс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 07 ноября 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 10:27
Впечатляющий дебют Грина. "Финикс" победил "Клипперс"
AP Photo/Ross D. Franklin

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 115:102.

Джайлен Грин дебютировал за "Санз", набрав 29 очков.

8 игр он пропустил из-за травмы. В июне он был обменян из "Хьюстона" на Кевина Дюранта.

Первую половину матча выиграл "Лос-Анджелес" 51:48.

Все решилось в третьей четверти, которую хозяева выиграли 40:23.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Бавария" победила в Париже. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" в овертайме проиграл "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Дубай"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

"Трипл-дабл" Николы Йокича. Достижение Уэстбрука. Результаты матчей НБА