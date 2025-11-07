"Рома" победила в Шотландии. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:14
Завершился третий тур общего этапа Лиги Европы. Лидирует "Мидтьюланд", победивший во всех матчах.
Все матчи проиграли "Ницца" и "Глазго Рейнджерс".
Бетис (Севилья, Испания) - Лион (Франция) 2:0
Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) 0:0
Брага (Португалия) - Генк (Бельгия) 3:4
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 3:1
Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.
ПАОК (Салоники, Греция) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 4:0
Виктория (Пльзень, Чехия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 0:0
Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Рома (Италия) 0:2
Штутгарт (Германия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 2:0
На 84-й минуте счет был 0:0.
