Спорт

"Рома" победила в Шотландии. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:14
Брага (Португалия) - Генк (Бельгия) 3:4
AP Photo/Luis Vieira

Завершился третий тур общего этапа Лиги Европы. Лидирует "Мидтьюланд", победивший во всех матчах.

Все матчи проиграли "Ницца" и "Глазго Рейнджерс".

Бетис (Севилья, Испания) - Лион (Франция) 2:0

Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) 0:0

Брага (Португалия) - Генк (Бельгия) 3:4

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 3:1

Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.

ПАОК (Салоники, Греция) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 4:0

Виктория (Пльзень, Чехия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 0:0

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Рома (Италия) 0:2

Штутгарт (Германия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 2:0

На 84-й минуте счет был 0:0.

