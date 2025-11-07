x
07 ноября 2025
07 ноября 2025
Спорт

19-летний канадец стал самым высоким баскетболистом в истории NCAA

Баскетбол
время публикации: 07 ноября 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 13:28
19-летний канадец стал самым высоким баскетболистом в истории NCAA
AP Photo/Chris Watkins

19-летний канадец Оливье Риу дебютировал и стал самым высоким баскетболистом в истории NCAA.

Его рост 2 метра 36 сантиметров.

Гигант дебютировал за команду университета Флориды, которая победила "Норт Флорида Оспри" 104:64.

Оливье Риу вышел на площадку за 2 минуты до конца матча и результативными действиями не отметился.

В 2021 году он был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий тинейджер мира (2.26 м).

