19-летний канадец стал самым высоким баскетболистом в истории NCAA
время публикации: 07 ноября 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 13:28
19-летний канадец Оливье Риу дебютировал и стал самым высоким баскетболистом в истории NCAA.
Его рост 2 метра 36 сантиметров.
Гигант дебютировал за команду университета Флориды, которая победила "Норт Флорида Оспри" 104:64.
Оливье Риу вышел на площадку за 2 минуты до конца матча и результативными действиями не отметился.
В 2021 году он был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий тинейджер мира (2.26 м).
