Чемпионат мира по кроссу. Власти США не выдали визы 14 спортсменам из Эфиопии

Чемпионат мира по кроссу еще не начался, а вокруг него уже бушуют страсти.

Турнир (взрослый и молодежный (спортсмены до 20 лет)) пройдет в Талахасси, Флорида.

Власти США отказали в визам 14 членам молодежной сборной Эфиопии, сообщают легкоатлетические и американские СМИ, в частности Lets Run.

Прервутся две самые длительные медальные серии в мировой легкой атлетике.

Эфиопские юниоры завоевывали медали 36 чемпионатов по кроссу подряд, а юниорки - 27.

Официальная причина отказа не называется. Российские СМИ увязывают отказ в визах с решением Конгресса США (декабрь 2025 года), обвинившего правительство Эфиопии в преступлениях против человечности в регионах Амхара и Оромин.