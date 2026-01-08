x
08 января 2026
08 января 2026
Спорт

Чемпионат мира по кроссу. Власти США не выдали визы 14 спортсменам из Эфиопии

Легкая атлетика
Скандалы в спорте
время публикации: 08 января 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 10:50
Чемпионат мира по кроссу. Власти США не выдали визы 14 спортсменам из Эфиопии
Zhang Xiaoyu/Pool Photo via AP

Чемпионат мира по кроссу еще не начался, а вокруг него уже бушуют страсти.

Турнир (взрослый и молодежный (спортсмены до 20 лет)) пройдет в Талахасси, Флорида.

Власти США отказали в визам 14 членам молодежной сборной Эфиопии, сообщают легкоатлетические и американские СМИ, в частности Lets Run.

Прервутся две самые длительные медальные серии в мировой легкой атлетике.

Эфиопские юниоры завоевывали медали 36 чемпионатов по кроссу подряд, а юниорки - 27.

Официальная причина отказа не называется. Российские СМИ увязывают отказ в визах с решением Конгресса США (декабрь 2025 года), обвинившего правительство Эфиопии в преступлениях против человечности в регионах Амхара и Оромин.

