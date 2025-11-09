x
Спорт

Балканский чемпионат по кроссу. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

Легкая атлетика
время публикации: 09 ноября 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 08:10
Балканский чемпионат по кроссу. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В Бэйле Феликс, Румыния, проходит Балканский чемпионат по кроссу. В нем принимают участие израильские спортсмены.

В забеге на 4 км (спортсменки до 20 лет) Наоми Бен Давид Заняла четвертое место. Раз Шарон - 11-е.

Наоми Бен Давид, Раз Шарон и Офри Якоби завоевали бронзовую медаль в командном зачете.

Украинка Ульяна Рачинська стала победительницей забега на 6 км в возрастной категории до 23 лет.

