Балканский чемпионат по кроссу. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 09 ноября 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 08:10
В Бэйле Феликс, Румыния, проходит Балканский чемпионат по кроссу. В нем принимают участие израильские спортсмены.
В забеге на 4 км (спортсменки до 20 лет) Наоми Бен Давид Заняла четвертое место. Раз Шарон - 11-е.
Наоми Бен Давид, Раз Шарон и Офри Якоби завоевали бронзовую медаль в командном зачете.
Украинка Ульяна Рачинська стала победительницей забега на 6 км в возрастной категории до 23 лет.
