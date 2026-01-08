x
08 января 2026
Спорт
Спорт

Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 января 2026 г., 12:58
Результаты матчей НБА
AP Photo/Ryan Sun

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Чикаго" 108:93.

Бостон Селтикс - Денвер Наггетс 110:114

Последнюю четверть гости выиграли 35:28. В последней четверти "Денвер" провел серию 14:0.

Обе команды играли без главных звезд - Николы Йокича и Джейсона Тейтума.

Пейтон Уотсон (Денвер) набрал 30 очков. Джамал Мюррей (Денвер) сделал "дабл-дабл" (22 + 17 передач).

Джайлен Браун (Бостон) набрал 33 очка. Неемия Куэта (Бостон) установил личный рекорд - 20 подборов.

Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 96:97

В четвертой четверти канадцы проигрывали 10 очков.

На последней секунде победный трехочковый забросил Иммануэль Квикли (всего он набрал 211 очко).

Детройт Пистонз - Чикаго Булз 108:93

"Детройт" играл без своей главной звезды Кейда Каннингема.

Айзейя Стюарт (Детройт) установил личный рекорд результативности - 31 очко.

Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 131:110

Все игроки стартовой пятерки "Филадельфии" набрали более 10 очков.

Атланта Хоукс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:100

