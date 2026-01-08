Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Чикаго" 108:93.
Бостон Селтикс - Денвер Наггетс 110:114
Последнюю четверть гости выиграли 35:28. В последней четверти "Денвер" провел серию 14:0.
Обе команды играли без главных звезд - Николы Йокича и Джейсона Тейтума.
Пейтон Уотсон (Денвер) набрал 30 очков. Джамал Мюррей (Денвер) сделал "дабл-дабл" (22 + 17 передач).
Джайлен Браун (Бостон) набрал 33 очка. Неемия Куэта (Бостон) установил личный рекорд - 20 подборов.
Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 96:97
В четвертой четверти канадцы проигрывали 10 очков.
На последней секунде победный трехочковый забросил Иммануэль Квикли (всего он набрал 211 очко).
Детройт Пистонз - Чикаго Булз 108:93
"Детройт" играл без своей главной звезды Кейда Каннингема.
Айзейя Стюарт (Детройт) установил личный рекорд результативности - 31 очко.
Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 131:110
Все игроки стартовой пятерки "Филадельфии" набрали более 10 очков.
Атланта Хоукс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:100