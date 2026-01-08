Рекорд Игора Тиагу. Поражение "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Челси" приграл "Фулхэму" 1:2.

Борнмут - Тоттенхэм (Лондон) 3:2

"Борнмут" прервал серию из 11 матчей без побед.

Победный гол Антуан Семеньо забил на пятой минуте компенсированного времени.

Брентфорд - Сандердленд 3:0

Два гола забил бывший нападающий "Лудогорца" и "Брюгге" Игор Тиагу, один - украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Тиагу стал брваазильским реекордсменом Премьер-лиги - 16 голов в одном сезоне.

"Брентфорд" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и поднялся на пятое место.

Кристал Пэлас (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 0:0

Эвертон (Ливерпуль) - Вулверхэмптон) 1:1

"Волки" не проиграли в третьем матче подряд (а последних трех играх - 5 очков, всего 7), но занимают последнее место.

Хозяева доигрывали матч вдевятером. Оба удаления при счете 1:1. На 83-й минуте удален Майкл Кин, на 90-й - Джек Грилиш.

Фулхэм (Лондон) - Челси (Лондон) 2:1

Первый матч под руководством Лиама Росеньора (кстати, в 2003-07 годах - защитника "Фулхэма") "Челси" проиграл.

Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув 1:1

"Горожане" в третьем матче подряд сыграли вничью. Отсавание от лидирующего "Арсенала" 5 очков.

Бернли - Манчестер Юнайтед 2:2

Первый матч "красных дьяволов" под руководством Даррена Флетчера.

Ньюкасл - Лидс 4:3

"Лидс" вел в счете 2:1 и 3:2.

"Сороки" забили два гола в компенсированное время.