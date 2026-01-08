Рекорд Игора Тиагу. Поражение "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Челси" приграл "Фулхэму" 1:2.
Борнмут - Тоттенхэм (Лондон) 3:2
"Борнмут" прервал серию из 11 матчей без побед.
Победный гол Антуан Семеньо забил на пятой минуте компенсированного времени.
Брентфорд - Сандердленд 3:0
Два гола забил бывший нападающий "Лудогорца" и "Брюгге" Игор Тиагу, один - украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Тиагу стал брваазильским реекордсменом Премьер-лиги - 16 голов в одном сезоне.
"Брентфорд" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и поднялся на пятое место.
Кристал Пэлас (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 0:0
Эвертон (Ливерпуль) - Вулверхэмптон) 1:1
"Волки" не проиграли в третьем матче подряд (а последних трех играх - 5 очков, всего 7), но занимают последнее место.
Хозяева доигрывали матч вдевятером. Оба удаления при счете 1:1. На 83-й минуте удален Майкл Кин, на 90-й - Джек Грилиш.
Фулхэм (Лондон) - Челси (Лондон) 2:1
Первый матч под руководством Лиама Росеньора (кстати, в 2003-07 годах - защитника "Фулхэма") "Челси" проиграл.
Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув 1:1
"Горожане" в третьем матче подряд сыграли вничью. Отсавание от лидирующего "Арсенала" 5 очков.
Бернли - Манчестер Юнайтед 2:2
Первый матч "красных дьяволов" под руководством Даррена Флетчера.
Ньюкасл - Лидс 4:3
"Лидс" вел в счете 2:1 и 3:2.
"Сороки" забили два гола в компенсированное время.