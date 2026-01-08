"Париж" победил в Турции. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 08 января 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 07:50
Завершился двадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Апоэль" и "Валенсия", одержавшие по 14 побед.
Тель-авивский "Маккаби" на 14-м месте (8 побед).
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Париж (Франция) 79:84
27 очков набрал защитник "Парижа" Надир Хифи.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 96:89
Последнюю четверть хозяева выиграли 36:20.
Андреас Обст (Бавария) набрал 37 очков.
