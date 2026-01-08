x
08 января 2026
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 09:55
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Денни Вульф набрал 5 очков и сделал 6 подборов. "Бруклин" проиграл "Орландо"

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 января 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 09:26
НБА. Денни Вульф набрал 5 очков и сделал 6 подборов. "Бруклин" проиграл "Орландо"
AP Photo/Bailey Hillesheim

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" в овертайме уступил "Орландо Мэджик" 103:104.

Счет основного времени 93:93.

Паоло Банкеро набрал 30 очков и сделал победный бросок на последней секунде овертайма.

"Орландо" победил "Бруклин" восьмой раз подряд.

Американо-израильский форвард "Бруклина" Денни Вульф набрал 5 очков и сделал 6 подбров.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

НБА. Дени Авдия набрал 41 очко. "Портленд" обыграл "Хьюстон"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

"Париж" победил в Турции. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2026

НБА. Антирекорд "Индианы". Модрич и Джеймс набрали по 30 очков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2026

"Реал" победил во Франции. Результаты матчей Евролиги