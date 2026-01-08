НБА. Денни Вульф набрал 5 очков и сделал 6 подборов. "Бруклин" проиграл "Орландо"
В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" в овертайме уступил "Орландо Мэджик" 103:104.
Счет основного времени 93:93.
Паоло Банкеро набрал 30 очков и сделал победный бросок на последней секунде овертайма.
"Орландо" победил "Бруклин" восьмой раз подряд.
Американо-израильский форвард "Бруклина" Денни Вульф набрал 5 очков и сделал 6 подбров.
