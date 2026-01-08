x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 41 очко. "Портленд" обыграл "Хьюстон"

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 января 2026 г., 08:18
НБА. Дени Авдия набрал 41 очко. "Портленд" обыграл "Хьюстон"
AP Photo/Craig Mitchelldyer

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" одолел "Хьюстон Рокетс" 103:102.

"Портленд" одержал четвертую победу подряд.

Лучшим игроком матча стал израильский форвард хозяев Дени Авдия (41 + 6 подборов + 2 передачи + 1 перехват).

Вторую половину матча "Хьюстон" выиграл 55:46.

