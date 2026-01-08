НБА. Дени Авдия набрал 41 очко. "Портленд" обыграл "Хьюстон"
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" одолел "Хьюстон Рокетс" 103:102.
"Портленд" одержал четвертую победу подряд.
Лучшим игроком матча стал израильский форвард хозяев Дени Авдия (41 + 6 подборов + 2 передачи + 1 перехват).
Вторую половину матча "Хьюстон" выиграл 55:46.
