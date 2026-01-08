x
08 января 2026
08 января 2026
08 января 2026
последняя новость: 09:44
08 января 2026
Спорт

Футбол. "Барселона" установила рекорд Сууперкубка Испании

Футбол
время публикации: 08 января 2026 г., 09:44
Футбол. "Барселона" установила рекорд Сууперкубка Испании
Первым финалистом Суперкубка Испании стала "Барселона", разгромившая "Атлетик" (Бильбао) 5:0.

Это самая крупная победа в истории турнира. До этого в матчах Суперкубка Испании рекордом была победа 4:0 (трижды).

Второй финалист определится завтра в матче "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид).

Четыре гола каталонцы забили в первом тайме.

Дважды отличился Рафинья. По одному голу забили Ферран Торрес, Фермин и 20-летний Руни Бардажги (летом перешел из "Копенгагена").

Спорт
