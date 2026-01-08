Достижения Дюшена, Тексье и Селебрини. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" разгромил "Сент-Луис" 7:3.

Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 1:4

"Даллас" прервал серию из 6 поражений.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу.

Мэтт Дюшен (Даллас) сделал результативную передачу. В 1157 играх в НХЛ он набрал 900 (374 + 526) очков.

Монреаль Канадиенз - Калгари Флэймз 4:1

3 (1 + 2) очка набрал Александр Тексье. Он стал четвертым французом, набравшим три очка в игре НХЛ. В НХЛ он набрал 102 очка и стал третьим французом, набравшим не менее 100 очков в лиге.

Чикаго Блэк Хоукс - Сент-Луис Блюз 7:3

Впервые в сезоне "Чикаго" выиграл четыре матча подряд.

На 29-й минуте счет был 2:2.

Юта Маммот - Оттава Сенаторз 3:1

Клейтон Келлер сделал 2 результативные передачи.

Голкипер "Юты" Карел Веймелка отразил 32 броска.

Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс 3:4 (овертайм)

"Короли" вели в счете 3:2.

Маклин Селебрини сравнял счет на 59-й минуте. Он набрал 3 (1 +2) очка. Он набирает очки в 12-м матче подряд. Это 35-я игра, в которой Селебрини набрал более одного очка и 19-я - в этом сезоне.

Уильям Эклунд забил победный гол на 64-й минуте.