08 ноября 2025
08 ноября 2025
08 ноября 2025
последняя новость: 08:45
08 ноября 2025
Спорт

"Реал" обыграл "Барселону". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 08 ноября 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 07:43
"Реал" обыграл "Барселону". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Heather Khalifa

Завершился девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Барселону" 101:92.

Лидируют "Жальгирис", тель-авивский "Апоэль" и "Црвена Звезда", Одержавшие по 7 побед.

"Маккаби" (2 победы) на предпоследнем месте.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Олимпия (Милан, Италия) 93:97 (овертайм)

Счет основного времени 73:73.

Защитник "Анадолу Эфес" Пи Джей Дозье набрал 34 очка.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Валенсия (Испания) 86:77

Олимпиакос (Пирей, Грецияя) - Партизан (Белград, Турция) 80:71

Последнюю четверть греки выиграли 27:13.

Барселона (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 92:101

29 очков набрал форвард "Реала" Трей Лайлз.

Спорт
