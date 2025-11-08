"Реал" обыграл "Барселону". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 08 ноября 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 07:43
Завершился девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Барселону" 101:92.
Лидируют "Жальгирис", тель-авивский "Апоэль" и "Црвена Звезда", Одержавшие по 7 побед.
"Маккаби" (2 победы) на предпоследнем месте.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Олимпия (Милан, Италия) 93:97 (овертайм)
Счет основного времени 73:73.
Защитник "Анадолу Эфес" Пи Джей Дозье набрал 34 очка.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Валенсия (Испания) 86:77
Олимпиакос (Пирей, Грецияя) - Партизан (Белград, Турция) 80:71
Последнюю четверть греки выиграли 27:13.
Барселона (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 92:101
29 очков набрал форвард "Реала" Трей Лайлз.
