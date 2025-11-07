x
07 ноября 2025
07 ноября 2025
Спорт

Маршан повторил клубный рекорд. Достижение Кучерова. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 07 ноября 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 16:20
Маршан повторил клубный рекорд. Достижение Кучерова. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Kyusung Gong

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" в гостях разгромила "Лос-Анджелес" 5:2.

Нешвилл Прэдейчез - Филадельфия Флайерз 1:3

После первого периода "хищники" вели в счете.

Лос-Анджелес Кингз - Флорида Пантерз 2:5

На 38-й минуте хозяева вели в счете 2:1. После двух периодов ничья 2:2.

Два гола забил Бред Маршан (Флорида). Он забил в третьем матче подряд и повторил клубный рекорд по длительности голевой серии для игроков старше 37 лет.

Третий раз за последние 20 лет в одной игре забили три игрока старше 37 лет - Маршан, Анже Копитар и Кори Перри (оба - Лос-Агджелес).

Вегас Голден Найтс - Тампа Бей Латнинг 3:63

"Рыцари" вели в счете 2:0, а на 45-й минуте счет был 3:3.

По 3 (2 + 1) очка набрали Иван Барбашев (Вегас), Брейдон Хейгел и Никита Кучеров (оба - Тампа). Кучеров в 27-й раз в карьере набрал не менее 3 очков за один период. Среди действующих игроков это второй показатель. На один результативный период больше у Коннора Макдэвида

