Чемпионат Италии. Первая победа "Пизы"
время публикации: 08 ноября 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 11:49
В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Италии "Пиза" победила "Кремонезе" 1:0.
Встречались команды, вернувшиеся из Серии В.
"Пиза" одержала первую победу в сезоне и выбралась из зоны вылета. Команда Альберто Джилардино не проиграла в пятом матче подряд.
Это первая победа "Пизы" в элитном дивизионе за 34 года.
На 75-й минуте Маттео Трамони прошел по флангу, затерзал двух защитников и навесил. Бывший полузащитник "Лейпцига" и "Ювентуса" Идрисса Туре в высоком прыжке нанес удар головой 1:0.
