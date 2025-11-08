x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 11:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 11:42
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Италии. Первая победа "Пизы"

Футбол
время публикации: 08 ноября 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 11:49
Чемпионат Италии. Первая победа "Пизы"
AP Photo/Antonio Calanni

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Италии "Пиза" победила "Кремонезе" 1:0.

Встречались команды, вернувшиеся из Серии В.

"Пиза" одержала первую победу в сезоне и выбралась из зоны вылета. Команда Альберто Джилардино не проиграла в пятом матче подряд.

Это первая победа "Пизы" в элитном дивизионе за 34 года.

На 75-й минуте Маттео Трамони прошел по флангу, затерзал двух защитников и навесил. Бывший полузащитник "Лейпцига" и "Ювентуса" Идрисса Туре в высоком прыжке нанес удар головой 1:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Эффектный победный гол на последних секундах. "Вердер" укротил "волков"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Чемпионат Франции. "Ренн" победил в Париже
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Динамо" (Киев) разгромило боснийцев. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Рома" победила в Шотландии. Результаты матчей Лиги Европы