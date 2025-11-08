Чемпионат Италии. Первая победа "Пизы"

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Италии "Пиза" победила "Кремонезе" 1:0.

Встречались команды, вернувшиеся из Серии В.

"Пиза" одержала первую победу в сезоне и выбралась из зоны вылета. Команда Альберто Джилардино не проиграла в пятом матче подряд.

Это первая победа "Пизы" в элитном дивизионе за 34 года.

На 75-й минуте Маттео Трамони прошел по флангу, затерзал двух защитников и навесил. Бывший полузащитник "Лейпцига" и "Ювентуса" Идрисса Туре в высоком прыжке нанес удар головой 1:0.