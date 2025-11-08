x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 10:09
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Эффектный победный гол на последних секундах. "Вердер" укротил "волков"

Футбол
время публикации: 08 ноября 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 10:04
Эффектный победный гол на последних секундах. "Вердер" укротил "волков"
AP Photo/Matthias Schrade

В стартовом матче десятого тура чемпионата Германии "Вердер" одержал волевую победу над "Вольфсбургом" 2:1.

На 83-й минуте в счете вели "волки". Они проиграли седьмой матч из последних девяти.

"Музыканты" поднялись на седьмое место.

На 29-й минуте провалилась оборона хозяев. Быстрая атака. Пас на линию вратарской. Маттиас сванберг открыл счет 0:1.

На 83-й минуте арендованный у "Саутгемптона" Юкинари Сугавара навесил. Йенс Стаге пробил головой. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.

На четвертой минуте компенсированного времени Виктор Бонифейс попытался нанести удар "ножницами" Вышла высокая "свеча". Самуэль Мбангула (23 июля приобретен у "Ювентуса" за 10 миллионов евро) нанес удар слету 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Чемпионат Франции. "Ренн" победил в Париже
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Динамо" (Киев) разгромило боснийцев. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Рома" победила в Шотландии. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Лига Европы. "Маккаби" проиграл "Астон Вилле"