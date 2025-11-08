Эффектный победный гол на последних секундах. "Вердер" укротил "волков"

В стартовом матче десятого тура чемпионата Германии "Вердер" одержал волевую победу над "Вольфсбургом" 2:1.

На 83-й минуте в счете вели "волки". Они проиграли седьмой матч из последних девяти.

"Музыканты" поднялись на седьмое место.

На 29-й минуте провалилась оборона хозяев. Быстрая атака. Пас на линию вратарской. Маттиас сванберг открыл счет 0:1.

На 83-й минуте арендованный у "Саутгемптона" Юкинари Сугавара навесил. Йенс Стаге пробил головой. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.

На четвертой минуте компенсированного времени Виктор Бонифейс попытался нанести удар "ножницами" Вышла высокая "свеча". Самуэль Мбангула (23 июля приобретен у "Ювентуса" за 10 миллионов евро) нанес удар слету 2:1.