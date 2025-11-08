x
Спорт

Невероятная первая четверть в Майами. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 ноября 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 11:07
Невероятная первая четверть в Майами. Результаты матчей
AP Photo/Marta Lavandier

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" обыграл "Хьюстон" 121:110.

Сан-Антонио Сперз - Хьюстон Рокетс 121:110

Отличный матч провели лидеры "швор" Харрисон Барнс (24), Виктор Вембаньяма (22) и Джулиан Шампань (22).

Мемфис Гризлиз - Даллас Мэверикс 118:104

Первую половину матча хозяева выиграли 74:51.

Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 126:108

Первую четверть хозяева выиграли 53:33. Вторая по резуультативности первая четверть в истории НБА.

53 очка в первой четверти - это клубный рекорд "Майами".

Милуоки Бакс - Чикаго Булз 126:110

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 41 очко, сделал 15 подборов и 9 передач.

Спорт
