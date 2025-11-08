"Кливленд" набрал 148 очков в Вашингтоне. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" в гостях разгромил "Вашингтон" 148:114.

Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 123:110

Вашингтон Уизардс - Кливленд Кавальерз 114:148

"Кливленд" немного "не дотянул" до клубного рекорда - 149 очков в одной игре. 28 декабря 2024 года "кавалеристы" победили "Денвер" 149:135. С учетом овертаймов рекорд был установлен 29 января 1980 года. "Кливленд" в четвертом овертайме одолел "Лейкерс" 154:153.

Атланта Хоукс - Торонто Рэпторз 97:109

Четвертая победа "Торонто" подряд и вторая в Кубке НБА.

Первую половину матча выиграли хозяева 53:44. Во второй четверти "Атланта" вела с отрывом 13 очков.

Бруклин Нетс - Дейтройт Пистонс 107:125

"Детройт" одержал пятую победу подряд.

Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы 30 +": Кэйд Каннингем (34 + 10 передач), Джайлен Дюрен (30 + 11 подборов).