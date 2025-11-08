Чемпионат Франции. "Ренн" победил в Париже

В стартовом матче двенадцатого тура чемпионата Франции "Ренн" в гостях обыграл "Париж" 1:0.

Команды встречались впервые за 44 года.

Парижане потерпели четвертое домашнее поражение в 2025 году.

Хозяева владели значительным преимуществом (52% владения мячом, 20:10 по ударам 4:3 по точным ударам). Угловые чаще подавали гости 9:8. Они сумели забить победный гол в конце матча.

"Ренн" делает ставку на эшелонированную оборону. Такой футбол мало кому нравиться, но приносит результаты. Победив в Париже, "Ренн" поднялся на восьмое место.

На 81-й минуте победный гол забил Бриль Эмболо.