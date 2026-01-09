x
09 января 2026
|
последняя новость: 08:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2026
|
09 января 2026
|
последняя новость: 08:24
09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью

Футбол
время публикации: 09 января 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 08:02
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью
AP Photo/Ian Walton

В центральном матче двадцать первого тура чемпионата Англии "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью 0:0.

"Арсенал" лидирует, оторвавшись на 6 очков от "Манчестер Сити".

"Красные" третий раз подряд сыграли вничью. "Ливерпуль" занимает четвертое место, отставая от лидера на 14 очков.

"Канониры" владели большим территориальным преимуществом.

"Ливерпуль" за весь матч не нанес ни одного точного удара.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Футбол. "Реал" победил в дерби и вышел в финал Суперкубка Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Вратарь сборной Израиля продолжит карьеру в Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Манор Соломон дебютировал в Серии А. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Рекорд Игора Тиагу. Поражение "Челси". Результаты матчей чемпионата Англии