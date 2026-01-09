Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью

В центральном матче двадцать первого тура чемпионата Англии "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью 0:0.

"Арсенал" лидирует, оторвавшись на 6 очков от "Манчестер Сити".

"Красные" третий раз подряд сыграли вничью. "Ливерпуль" занимает четвертое место, отставая от лидера на 14 очков.

"Канониры" владели большим территориальным преимуществом.

"Ливерпуль" за весь матч не нанес ни одного точного удара.