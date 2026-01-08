Вратарь сборной Израиля продолжит карьеру в Англии

Вратарь сборной Израиля Даниэль Перец на правах аренды до конца сезона будет выступать за "Саутгемптон", сообщает официальный сайт "Баварии".

Первую часть сезона Даниэль на правах аренды провел в "Гамбурге", где был запасным вратарем.

Даниэль Перец - игрок "Баварии".

После 26 туров "Саутгемптон" занимает 15-е место в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола).