Вратарь сборной Израиля продолжит карьеру в Англии
время публикации: 08 января 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 15:22
Вратарь сборной Израиля Даниэль Перец на правах аренды до конца сезона будет выступать за "Саутгемптон", сообщает официальный сайт "Баварии".
Первую часть сезона Даниэль на правах аренды провел в "Гамбурге", где был запасным вратарем.
Даниэль Перец - игрок "Баварии".
После 26 туров "Саутгемптон" занимает 15-е место в Чемпионшипе (второй дивизион английского футбола).
Ссылки по теме