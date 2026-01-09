Достижения Тексье. Победный гол Цукера. Кросби обошел Гретцки. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" в гостях разгромил "Нью-Йорк Рейнджерс" 5:2.

Монреаль Канадиенз - Флорида Пантерз 6:2

Обе шайбы в ворота хозяев забил Сэм Беннетт.

По 3 очка набрали Оливер Капанен (1 + 2) и Александр Тексье (3 + 0). Француз набрал 3 очка во втором матче подряд. Это первый хет-трик в карьере Тексье. Он стал вторым французом. сделавшим хет-трик в НХЛ, и четвертым игроком "Монреаля" за последние 30 лет, который набрал 3 очка в двух матчах подряд.

Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз 2:5

"Клинки" одержали 12-ю победу в последних 13 играх.

По броскам 32:20 в пользу "Рейнджерс".

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер набрал 2 (1 + 1) очка. На 33-й минуте он забил победный гол.

Артемий Панарин (Рейнджерс) сделал 600-ю голевую передачу.

Филадельфия Сиксерз -Торонто Мейпл Лифс 1:2 (овертайм)

"Торонто" выиграл пятый матч против "Филадельфии" подряд.

Канадцы отыгрались на 55-й минуте. Гол забил Скотт Лотон.

На 63-й минуте 20-летний Истон Коуэн забил победный гол. Он стал третьим новичком "Торонто" за последние 25 лет, забившим гол в овертайме.

Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Дэвилз 4:1

"Питтсбург" одержал шестую победу подряд впервые с 2022 года.

По броскам ничья 29:29.

Еврейский защит ник "Нью-Джерси" Люк Хьюз забил гол. Его брат Джек сделал ему голевую передачу.

Сидни Кросби сделал 1087-ю голевую передачу и вышел на второе место по количеству результативных передач в матчах за один клуб (у Уэйна Гретцки 1086 передач за "Эдмонтон"). Рекордсмен - Рэй Бурк (1111 в матчах за "Бостон").

Нешвилл Прэдейторз - Нью-Йорк айлендерс 2:1 (буллиты)

Единственный буллит (серия из трех) реализовал Филип Форсберг.