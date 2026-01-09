Патрик Кейн забил 500-й гол. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 09 января 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 12:12
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Детройт разгромил "Ванкувер" 5:1.
Бостон Брюинз - Калгари Флэймз 4:1
Голкипер "Бостона" Юнис Корписало отразил 28 бросков.
Каролина Харрикейнз - Анахайм Дакс 5:2
"Анахайм" вел в счете 1:0 и 2:1.
Детройт ред Уингз - Ванкувер Кэнакс 5:1
Две шайбы забросил Патрик Кейн. Он стал пятым игроком, родившимся в США, забившим не менее 500 шайб в НХЛ. И 50-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки (шестым действующим). В 1332 матчах он набрал 1369 (500 + 869) очков.
Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв Буюм отыграл 23 минуты 38 секунд. Показатель -3.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 13 минут. Показатель -1.
