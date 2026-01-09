Футбол. ПСЖ победил в серии пенальти и завоевал Суперкубок Франции

В Кувейте состоялся матч за Суперкубок Франции. ПСЖ в серии пенальти победил "Марсель" 4:1.

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

На 13-й минуте ошибся вратарь "Марселя". Усман Дембеле открыл счет 1:0.

На 19-й минуте парижане могли удвоить преимущество. Мендеш метров с 10 пробил в угол. Рульи мяч парировал.

На 34-й минуте Шевалье выручил парижан после опасного удара Эмерсона. На 56-й минуте Шевалье парировал мяч после ударов Пайшао и Павара.

На 76-й минуте Мейсон Гринвуд реализовал пенальти 1:1. На 87-й минуте "Марсель" вышел вперед. Виллиан Пачо срезал мяч в свои ворота 1:2.

На пятой минуте компенсированного времени Рамуш сравнял счет 2:2.

В серии послематчевых пенальти Люка Шевалье отразил мяч после ударов Мэтта О`Райлли (арендван у "Брайтон энд Хоув") и Хамеда Джуниора Траоре (арендован у "Борнмута").