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Спорт

Журналисты подрались во время пресс-конференции сборной Марокко

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 09 июля 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 10:34
Журналисты подрались во время пресс-конференции сборной Марокко
AP Photo/Martin Meissner

Сегодня начинаются четвертьфиналы чемпионата мира по футболу.

В первом матче в Ванкувере встретятся сборные Франции и Марокко. Начало игры в 23:00 по израильскому времени.

Во время пресс-конференции сборной Марокко подрались марокканский и французский журналисты.

Во время выступления Браима Диаса марокканец поднял руку и задел французского коллегу. Тот сразу ударил в ответ.

Горячих журналистов быстро разняли.

Спорт
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