Журналисты подрались во время пресс-конференции сборной Марокко

Сегодня начинаются четвертьфиналы чемпионата мира по футболу.

В первом матче в Ванкувере встретятся сборные Франции и Марокко. Начало игры в 23:00 по израильскому времени.

Во время пресс-конференции сборной Марокко подрались марокканский и французский журналисты.

Во время выступления Браима Диаса марокканец поднял руку и задел французского коллегу. Тот сразу ударил в ответ.

Горячих журналистов быстро разняли.