Журналисты подрались во время пресс-конференции сборной Марокко
время публикации: 09 июля 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 10:34
Сегодня начинаются четвертьфиналы чемпионата мира по футболу.
В первом матче в Ванкувере встретятся сборные Франции и Марокко. Начало игры в 23:00 по израильскому времени.
Во время пресс-конференции сборной Марокко подрались марокканский и французский журналисты.
Во время выступления Браима Диаса марокканец поднял руку и задел французского коллегу. Тот сразу ударил в ответ.
Горячих журналистов быстро разняли.
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