16-летний футболист установил рекорд чемпионата Франции

В стартовом матче тридцать третьего тура чемпионата Франции "Ланс" победил "Нант" 1:0.

"Ланс" занимает второе место, на 3 очка отставая от ПСЖ.

"Нант" вылетел из элитного дивизиона. Еще ранее вылетел "Метц".

На 71-й минуте гол "Ланса" был отменен из-за игры рукой.

На 79-й минуте 16-летний Мезиан Суареш забил победный гол и установил рекорд чемпионатов Франции. Юный португалец забил через 5 секунд после выхода на замену.