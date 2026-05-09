Спорт

16-летний футболист установил рекорд чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 09 мая 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 09:20
16-летний футболист установил рекорд чемпионата Франции
AP Photo/Jean-Francois Badias

В стартовом матче тридцать третьего тура чемпионата Франции "Ланс" победил "Нант" 1:0.

"Ланс" занимает второе место, на 3 очка отставая от ПСЖ.

"Нант" вылетел из элитного дивизиона. Еще ранее вылетел "Метц".

На 71-й минуте гол "Ланса" был отменен из-за игры рукой.

На 79-й минуте 16-летний Мезиан Суареш забил победный гол и установил рекорд чемпионатов Франции. Юный португалец забил через 5 секунд после выхода на замену.

