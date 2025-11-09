"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в серии буллитов одолел "Питтсбург" 2:1.

Нью-Джерси Дэвилз - Пттсбург Пингвинз 2:1 (буллиты)

"Нью-Джерси" в этом сезоне дома еще не проигрывал. В этом сезоне "Дэвилз" победил во всех 8 играх, в которых открывал счет.

Джейк Аллен от разил 33 броска и два буллита.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 23 минуты и сделал 5 бросков. Показатель 0.

Его брат Люк Хьюз отыграл 29 минут 39 секунд. Показатель -1.

Филадельфия Флайерз - Оттава Сенаторз 2:3 (Овертайм)

Уже на 7-й минуте "Оттава" вела в счете 2:0, забив два гола за 64 секунды.

Победный гол в овертайме забил Тим Штуцле. Это его восьмой гол в овертайме. Второе место в клубе после Бредли Ткачука (11).

Нешвилл Прэдейчез - Даллас Старз 4:5

После двух периодов в счете вели хозяева 3:2. Они же выигрывали 4:3 на 50-й минуте.

Гости забили две шайбы за 47 секунд в середине третьего периода.

Каролина Харрикейнз - Бафффало Сейбрз 6:3