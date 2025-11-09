x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 15:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 15:11
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Рейнджерс" разгромлен в дерби. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:11
"Рейнджерс" разгромлен в дерби. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Angelina Katsanis

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Островитяне" разгромили "Рейнджерс" в нью-йоркском дерби 5:0.

Монреаль Канадиенз - Юта Маммот 6:2

На 27-й минуте гости вели в счете (около 40 секунд) 2:1.

2 шайбы забросил Коул Кофилд (Монреаль).

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 0:5

Илья Сорокин отразил 33 броска и совершил шутаут. (первый в сезоне, 23-й в НХЛ). Это его второй шутаут в матчах против "Рейнджерс".

Бо Хорват забил два гола.

"Рейнджерс" потерпели седьмое домашнее поражение подряд.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 26 минут 27 секунд. Показатель - 3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025

Умер известный канадский хоккеист Мел Бриджмен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025

"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Достижения Капризова и Наместникова. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Маршан повторил клубный рекорд. Достижение Кучерова. Результаты матчей НХЛ