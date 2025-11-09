"Рейнджерс" разгромлен в дерби. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Островитяне" разгромили "Рейнджерс" в нью-йоркском дерби 5:0.

Монреаль Канадиенз - Юта Маммот 6:2

На 27-й минуте гости вели в счете (около 40 секунд) 2:1.

2 шайбы забросил Коул Кофилд (Монреаль).

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 0:5

Илья Сорокин отразил 33 броска и совершил шутаут. (первый в сезоне, 23-й в НХЛ). Это его второй шутаут в матчах против "Рейнджерс".

Бо Хорват забил два гола.

"Рейнджерс" потерпели седьмое домашнее поражение подряд.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 26 минут 27 секунд. Показатель - 3.