"Рейнджерс" разгромлен в дерби. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:11
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Островитяне" разгромили "Рейнджерс" в нью-йоркском дерби 5:0.
Монреаль Канадиенз - Юта Маммот 6:2
На 27-й минуте гости вели в счете (около 40 секунд) 2:1.
2 шайбы забросил Коул Кофилд (Монреаль).
Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 0:5
Илья Сорокин отразил 33 броска и совершил шутаут. (первый в сезоне, 23-й в НХЛ). Это его второй шутаут в матчах против "Рейнджерс".
Бо Хорват забил два гола.
"Рейнджерс" потерпели седьмое домашнее поражение подряд.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 26 минут 27 секунд. Показатель - 3.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025