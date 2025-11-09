Лидер теряет очки. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Израиля по футболу. Беэр-шевский "Апоэль" не сумел обыграть "Ашдод" 2:2.

Бней Сахнин - Маккаби (Хайфа) 3:3

Хайфский "Маккаби" под руководством Барака Бахара в этом сезоне еще не побеждал. В третьем матче подряд "зеленые" упускают победу на 90-й минуте или в компенсированное время.

На 90-й минуте Ибрагима Драме (арендован у грузинского клуба "Дила" (Гори)) реализовал пенальти.

Ирони (Тверия) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:3

Маккаби (Нетания) - Маккаби Бней Райна 2:1

Победный гол Матеус Даво забил на второй минуте компенсированного времени.

Гости уверенно занимают последнее место, набрав в 10 матчах всего 1 очко.

Апоэль (Бкэр-Шева) - Ашдод 2:2

Осечка в противостоянии южан может дорого обойтись "Апоэлю". Тель-авивский "Маккаби" (отставание 2 очка) по итогам тура может стать лидером.

На 90-й минуте счет был 1:1.

На третьей минуте компенсированного времени Юджин Анса (в 2021-23 годах он был игроком беэр-шевского "Апоэля") вывел "Ашдод" вперед.

Через 2 минуты Элдер Лопеш сравняо счет.