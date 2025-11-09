x
09 ноября 2025
Спорт

"Дабл-дабл 30+" Дени Авдии. "Портленд" проиграл "Майами"

Баскетбол
НБА
время публикации: 09 ноября 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 08:37
"Дабл-дабл 30+" Дени Авдии. "Портленд" проиграл "Майами"
AP Photo/Lynne Sladky

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Майами Хит" 131:136.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (33 + 11 подборов + 8 передач). Средняя результативность Дени в этом сезоне 25.3 очка за игру.

Лучший в составе победителей - Никола Йович, начавший матч на лавке запасных (29 + 9 подборов + 7 передач). Это его личный рекорд результативности.

В начале матча хозяева сыграли неудачно - 14 промахов в первых 15 бросках и 15:3 в пользу "Портленда". Первую половину матча "Майами" выиграли 72:65.

Спорт
