Достижения Капризова и Наместникова. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в гостях разгромила "островитян" 5:2.
Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4
Артемий Панарин набрал 3 (1 + 2) очка.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 24 минуты 39 секунд. Показатель 0.
Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд 2:5
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 18 минут 34 екунды. Показатель + 1.
Кирилл Капризв забил гол и сделал результативную передачу. Это 113-я игра. в которой он набрал больше 1 очка - третье место в истории "Миннесоты".
Яков Тренин (Миннесота) набрал 100-е очко (55 + 45) в 391 матче в НХЛ.
Калгари Флэймз - Чикаго Блэк Хоукс 0:4
Спенсер Найт отразил 33 броска и совершил шестой шутаут в карьере.
Коннор Бедард забил гол и сделал 3 результативных передачи.
Тайлер Бертуцци забросил две шайбы.
Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс 2:1
Владислав Наместников (Виннипег) сыграл 800-ю игру в НХЛ.