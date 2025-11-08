Достижения Капризова и Наместникова. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" в гостях разгромила "островитян" 5:2.

Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4

Артемий Панарин набрал 3 (1 + 2) очка.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 24 минуты 39 секунд. Показатель 0.

Нью-Йорк Айлендерс - Миннесота Уайлд 2:5

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 18 минут 34 екунды. Показатель + 1.

Кирилл Капризв забил гол и сделал результативную передачу. Это 113-я игра. в которой он набрал больше 1 очка - третье место в истории "Миннесоты".

Яков Тренин (Миннесота) набрал 100-е очко (55 + 45) в 391 матче в НХЛ.

Калгари Флэймз - Чикаго Блэк Хоукс 0:4

Спенсер Найт отразил 33 броска и совершил шестой шутаут в карьере.

Коннор Бедард забил гол и сделал 3 результативных передачи.

Тайлер Бертуцци забросил две шайбы.

Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс 2:1

Владислав Наместников (Виннипег) сыграл 800-ю игру в НХЛ.