Мир
Мир

В Нью-Джерси задержан мужчина, бросивший камень в автобус еврейской школы

США
время публикации: 10 января 2026 г., 20:08 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 20:44
В Нью-Джерси задержан мужчина, бросивший камень в автобус еврейской школы
AP Photo/Mark Lennihan, File

Полиция Нью-Джерси задержала 40-летнего Эрнандо Гарсиморалеса, жителя Палисейдс-Парка, по подозрению в нападении на школьный автобус, в результате которого серьезно пострадала восьмилетняя девочка.

Подозреваемый бросил камень в окно автобуса еврейской школы "Иешиват Ноам". Осколки стекла и камень нанесли тяжелую травму восьмилетней ученице – у нее диагностирован перелом черепа. Девочка уже перенесла операцию, ее состояние оценивается как стабильное.

Поиски злоумышленника продолжались двое суток. При попытке ареста Гарсиморалес пытался скрыться, но был схвачен. Ему предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, создании угрозы благополучию ребенка и сопротивлении при аресте.

Следствие установило, что Гарсиморалес причастен и к другим случаям метания камней в этом районе. На данный момент полиция не рассматривает версию антисемитского нападения, так как на автобусе не было никаких опознавательных знаков, указывающих на его принадлежность к еврейскому учебному заведению. Вероятнее всего, речь идет о серии хулиганских действий, не направленных против конкретной общины.

Мир
