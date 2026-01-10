x
Мир

КНР, Россия и Иран проводят совместные учения у берегов ЮАР

время публикации: 10 января 2026 г., 23:01 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 23:07
КНР, Россия и Иран проводят совместные учения у берегов ЮАР
У берегов ЮАР проходят морские учения государств BRICS с участием военных кораблей России, Китая и Ирана. Учения, получившие название "Воля к миру 2026", продлятся до 16 января.

Они проходят на фоне американской интервенции в Венесуэле, захвата танкеров российского "теневого флота" и заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости установить контроль над Гренландией, чтобы сдержать Россию и КНР.

"Это демонстрация нашей совместной решимости работать вместе. В постоянно усложняющейся морской среде такое взаимодействие необходимо. Цель учений – обеспечить безопасность судоходства и морской экономической деятельности", – заявил командир объединенного оперативного соединения ВМС ЮАР капитан Ндвакулу Томас Тамаха.

С российской стороны в учениях участвуют корвет "Стойкий" и танкер "Ельня", с китайской – ракетный эсминец Tangshan и судно снабжения Taihu, Иран – корабль боевого обеспечения "Макран", приспособленный для действий в качестве вертолетоносца и переоборудованный из супертанкера.

