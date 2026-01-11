Француз оштрафован за то, что разбил яйцо о голову ультраправого лидера Барделлы

9 января суд во Франции вынес условный приговор 74-летнему мужчине, который год назад разбил яйцо о голову председателя крупнейшей ультраправой партии страны и потенциального кандидата в президенты Джордана Барделлы, пишет Le Monde.

Помимо условного наказания, суд постановил, что пенсионер-фермер по имени Жан-Поль должен заплатить штраф в 1000 евро, а также компенсировать Барделле 500 евро за ущерб его репутации и еще 600 евро – на покрытие судебных расходов. Во время заседания Жан-Поль принес извинения за свой поступок, назвав его насильственным. При этом он пояснил, что действовал из желания "разбудить" общество и привлечь внимание избирателей. По его словам, яйцо стало символическим жестом-предупреждением о том, что страна "засыпает".

"Когда они придут к власти, будет уже поздно", – заявил он, имея в виду представителей ультраправых сил.

Инцидент произошел 29 ноября в южном городе Моиссак во время презентации новой книги Барделлы: Жан-Поль стоял в очереди за автографом и, подойдя к политику, разбил яйцо у него на голове. Ранее, в 2022 году, этот же мужчина уже был осужден за аналогичный поступок – тогда он бросил яйцо в ультраправого кандидата Эрика Земмура во время президентской кампании.