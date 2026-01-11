Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1418-й день войны

Минобороны РФ 11 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Марьино Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области. На Купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков. Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены. Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, бронетранспортер VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108406 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27057 танков и других боевых бронированных машин, 1638 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32498 орудий полевой артиллерии и минометов, 51456 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).