Мир

Белоруска совершила скайсерфинг на высоте более 6 тысяч метров, установив мировой рекорд

время публикации: 11 января 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 17:25
Wikipedia.org. Фото: Pavel Novak

Беларуска Ольга Наумова, занимающаяся скайсерфингом уже 15 лет, установила мировой рекорд Гиннесса по высоте прыжка с парашютом, совершив прыжок с вертолета над городом Сьянгбоче в Непале. 10 ноября она поднялась на вертолете над вершинами Гималайского хребта, совершив один из самых смелых прыжков в истории.

С опытом более 17 тысяч парашютных прыжков Ольга хорошо знала, что такое опасные полеты, но до нее никто не совершал свободное падение с такой высоты. Достигнув высоты 6384 метров, спортсменка совершила прыжок с доской. Несмотря на экстремальные условия, Ольге удалось удержать доску под контролем, справиться с сильным ветром и вовремя раскрыть парашют. Она благополучно приземлилась на высоте 3766 метров на взлетно-посадочной полосе.

Ольга пролетела 2438 метров за несколько минут и официально вошла в историю экстремальных видов спорта, установив новый мировой рекорд.

