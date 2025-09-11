ФБР опубликовало фото подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка

Федеральное бюро расследований опубликовало фотографию человека, подозреваемого в причастности к убийству активиста Чарли Кирка в Уриверситете долины Юта в Ореме.

За предоставление информации, которая приведет к идентификации и аресту замешанных в этом преступлении объявлена награда в размере 100 тысяч долларов.

ФБР опубликовало два кадра с камер наружного наблюдения, на которых изображен худощавый мужчина в джинсах, черной кофте с длинным рукавом с изображением американского флага, в черных солнцезащитных очках и в кепке.

Ранее была обнаружена снайперская винтовка, из которой, предположительно, был убит Чарли Кирк. Специальные агенты ФБР отследили маршрут отхода снайпера и сняли следы ступни, ладони и предплечья, связанные с этим преступлением.

По данным расследования, убийца прибыл около 11:52, он поднялся по лестнице на крышу одного из корпусов кампуса. Встреча Чарли Кирка со студентами началась в полдень. После выстрела снайпер спрыгнул с другой стороны здания и скрылся в жилом квартале.

10 сентября 2025 года на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею. По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.