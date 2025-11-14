Мэром Сиэтла избрана социалистка Кэти Уилсон, обвинявшая Израиль в геноциде

Действующий мэр Сиэтла Брюс Харрелл объявил о своем поражении на выборах и поздравил соперницу, Кэти Уилсон, с победой.

Социалистка Уилсон, которую поддержал Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и которая ранее обвиняла Израиль в геноциде, опередила Харрелла почти на 2000 голосов.

Уилсон пообещала работать над бесплатным летним отдыхом для детей (с детского сада по восьмой класс), социальным жильем, усилением прав трудящихся и "прогрессивными налоговыми опциями" для устранения бюджетного дефицита.

Однако ее победа вызвала беспокойство у Американского еврейского комитета (AJC), который призвал избранного мэра обеспечить безопасность еврейской общины Сиэтла и выступить против движения антиизраильского движения BDS.