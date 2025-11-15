x
15 ноября 2025
15 ноября 2025
Мир

Трамп рассматривает возможность продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии

Саудовская Аравия
Дональд Трамп
время публикации: 15 ноября 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:07
Трамп рассматривает возможность продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность продажи Саудовской Аравии истребителей F-35. Он заявил журналистам: "Они хотят купить много. Я рассматриваю этот вариант".

Трамп также выразил надежду, что Саудовская Аравия присоединится к "соглашениям Авраама" и нормализует отношения с Израилем.

В конце октября Трамп в интервью американскому журналу Time заявил, что рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к "соглашениям Авраама" уже до конца текущего года.

На вопрос, произойдет ли это в нынешнем году, Трамп ответил: "Да, думаю, что да. Думаю, что да".

По словам Трампа, ранее на пути нормализации отношений были "две проблемы" – ситуация в секторе Газы и Иран, – но теперь, как он выразился, "у них нет этих двух проблем".

