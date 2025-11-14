x
Мир

"Фонд Хинд Раджаб" подал в прокуратуру Чехии жалобу на израильского рэпера Ноама Цуриэли

Антисемитизм
Чехия
время публикации: 14 ноября 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 22:34
"Фонд Хинд Раджаб" подал в прокуратуру Чехии жалобу на израильского рэпера Ноама Цуриэли
AP Photo/Emilio Morenatti

Пропалестинская организация "Фонд Хинд Раджаб", занимающаяся преследованием израильтян, якобы совершивших военные преступления, обратилась в прокуратуру Чехии с просьбой об уголовном преследовании израильского рэпера Ноама Цуриэли, последние два года служившего в секторе Газы в качестве резервиста.

Его самая известная песня называется "Еще один день в Газе".

Накануне, 13 ноября, Цуриэли выступал с концертом в Праге. Перед выступлением он опубликовал пост, в котором написал, что его охраняет местная полиция, и добавил: "Мир меняется, и не в лучшую сторону".

